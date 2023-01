Finanza: ruolo Italia in Iraq e Mediterraneo nel libro “Dalla Montedison a Baghdad” di Cardarelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il ruolo dell’Italia nella ricostruzione dell’Iraq e nel processo di integrazione del Mediterraneo sono i temi al centro del libro “Dalla Montedison a Baghdad” di Lino Cardarelli, presentato oggi a Roma. L’ex ambasciatore italiano in Iraq, Gianludovico De Martino, ha fatto presente come “la partecipazione italiana alla ricostruzione dell’Iraq” sia durata “dal 2003 al 2011” e come l’Italia sia stato il terzo Paese in termini di componente militare e civile. “Il 90 per cento della popolazione irachena nel 2003 era felice della caduta del regime”, ha sottolineato De Martino, che ha evidenziato come dal 2003 in Iraq si siano verificati “una serie di cambiamenti di governo” e un “superamento delle dialettiche confessionali”. Secondo il segretario generale di Eurispes, Marco Ricceri, “la cultura è parte del patrimonio e della capacità di competizione di un’impresa”. Il segretario generale ha sottolineato la necessità di “raccogliere le migliori competenze e organizzare una struttura flessibile” quando si sviluppa un progetto, come il Pnrr. Ricceri ha infine evidenziato l’importanza della “cultura di contesto”, anche in ottica di un’integrazione nell’area mediterranea. (Rin)