Frosinone: ad Alatri è caccia a 4 uomini, grave ma stabile il 19enne ferito da un colpo di pistola

20 luglio 2021

- Hanno sparato nel mucchio e hanno preso Thomas Bricca. È quanto ipotizzano gli investigatori a seguito del grave episodio che ieri sera, ad Alatri in via Liberio, ha ridotto in fin di vita il 19enne, attinto da un colpo di pistola sparato da oltre 20 metri. Al momento si cercano quattro uomini, che potrebbero essere responsabili dello sparo. Il contesto sembra essere quello dello scontro tra bande e, del resto è una delle pochissime cose su cui il procuratore di Frosinone, Antonio Guerriero, sembra avere le idee chiare. "Sul piano delle ipotesi, possiamo supporre che si tratta dello scontro di bande", ha detto Guerriero a termine del sopralluogo che ha fatto in via Liberio. (segue) (Rer)