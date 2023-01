Frosinone: ad Alatri è caccia a 4 uomini, grave ma stabile il 19enne ferito da un colpo di pistola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thomas Bricca "era con un gruppo ed evidentemente è stato individuato dagli sparatori come appartenente al gruppo contrapposto", ha aggiunto il procuratore. I gruppi o bande a cui il procuratore fa riferimento sono due, ciascuno composto per lo più da ragazzini o comunque giovanissimi che da tempo, e da alcuni giorni in particolare, si fronteggiano con violente scazzottate. Di uno dei due gruppi farebbero parte anche giovani stranieri, ospiti dei centri di accoglienza della zona. Si ipotizza che il vero motivo degli scontri sia il predominio sulla piazza dello spaccio del centro storico di Alatri. Una dinamica che ha visto due violente risse: la prima avvenuta sabato sera con il coinvolgimento di un 50enne. (segue) (Rer)