Frosinone: ad Alatri è caccia a 4 uomini, grave ma stabile il 19enne ferito da un colpo di pistola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno dopo, il tentativo di pacificazione è sfociato in una nuova lite violenta, sempre con l’adulto coinvolto, questa volta nel gruppo che ha avuto la peggio. Scontri che si sono verificati tutti nella stessa area, a pochi metri di distanza da via Liberio, una stradina pedonale che porta a un parcheggio collocato tra le celebri mura ciclopiche di Alatri e via della Circonvallazione: il punto in cui, ieri sera, è stato ferito Thomas Bricca. Risse e violenze che nella cittadina che sei anni fa ha già pianto la morte del giovanissimo Emanuele Morganti, ucciso in un pestaggio tra giovani, avrebbe dovuto far scattare un'allerta. (segue) (Rer)