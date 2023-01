Frosinone: ad Alatri è caccia a 4 uomini, grave ma stabile il 19enne ferito da un colpo di pistola (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le prime ricostruzioni è emerso che ieri sera, alle 20 circa, Thomas era in un punto riparato di via Liberio, insieme al altri tre giovani quando nel parcheggio sottostante, è arrivato uno scooter Tmax con due persone in sella che indossavano il casco integrale. Il mezzo si è fermato e il passeggero, senza scendere, ha sparato più colpi, forse tre, uno dei quali ha centrato Thomas alla testa. Il parcheggio è più basso di circa quattro o forse cinque metri rispetto al piano dove era la vittima. Il punto dacui è stato esploso il colpo dista oltre 20 metri da quello in cui si trovava, in quel momento, Bricca. Sulla traiettoria di tiro, inoltre, ci sono delle ringhiere che i proiettili non hanno toccato. E va rilevato che Bricca era in una zona buia. L’ipotesi, quindi, è che l’aggressore abbia sparato non propriamente al 19enne, ma al suo gruppo e che qualcuno, evidentemente, ne aveva segnalato la presenza agli aggressori. (segue) (Rer)