Frosinone: ad Alatri è caccia a 4 uomini, grave ma stabile il 19enne ferito da un colpo di pistola (5)

- Infatti, secondo quanto si apprende, i due uomini in sella allo scooter, sarebbero stati ripresi dalla telecamera in via della Circonvallazione a cento metri da dove avrebbero poi sparato. Meno di un minuto e mezzo dopo, la stessa telecamera li avrebbe ripresi mentre scappavano. Un aspetto che suggerirebbe agli inquirenti l'ipotesi secondo cui, sul posto, ci sarebbe stato qualcuno che ha segnalato il gruppo di ragazzi da colpire nel vicolo di via Liberio. Altrimenti non si spiegherebbe il pochissimo tempo impiegato dagli aggressori per arrivare, trovare il bersaglio, colpire e scappare. Le indagini, quindi, si sono concentrate sui componenti delle due bande. I carabinieri hanno ascoltato decine di persone e, pare, che vi siano 4 uomini su cui si sono concentrate le indagini. Al momento Thomas Bricca è ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma: è in condizioni gravissime ma stabili. (segue) (Rer)