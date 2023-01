Francia: seconda giornata di proteste contro la riforma delle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta in tutta la Francia la seconda giornata di proteste contro la riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macron dopo la prima mobilitazione tenutasi il 19 gennaio scorso. Sindacati e opposizioni sembrano essere riusciti a replicare la dinamica registrata due settimane fa: secondo la polizia, in tutto il Paese hanno manifestato 1,27 milioni di persone, mentre il sindacato della Confederazione generale del lavoro ha contato 2,8 milioni di manifestanti, di cui 500 mila a Parigi (dove la prefettura ne ha annunciati solo 87 mila). Intanto, l'intersindacale ha annunciato nuove manifestazioni per il 7 e l'11 febbraio. (segue) (Frp)