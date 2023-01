Francia: seconda giornata di proteste contro la riforma delle pensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una situazione assolutamente eccezionale, ci sarà un prima e un dopo", ha commentato da Marsiglia a inizio giornata Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise, che come gli altri partiti di sinistra chiede un referendum sull'argomento. Tuttavia, l'adesione agli scioperi ha registrato un calo in diversi settori: Il gruppo energetico Edf ha registrato una partecipazione del 40,3 per cento, contro il 44,5 per cento della prima mobilitazione; una fonte sindacale ha annunciato il 36,5 per cento tra i dipendenti della Sncf, dove due settimane fa la partecipazione era stata del 46,3 per cento; tra gli insegnanti delle scuole medie e dei licei il sindacato Snes-Fsu ha annunciato una mobilitazione del 55 per cento, contro il 65 per cento del 19 gennaio. (segue) (Frp)