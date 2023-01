Francia: seconda giornata di proteste contro la riforma delle pensioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di riforma annunciato ad inizio gennaio dalla prima ministra Elisabeth Borne ha cominciato proprio in questi giorni il suo iter parlamentare sbarcando all'Assemblea nazionale. La principale misura prevista nel progetto di riforma prevede l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni a partire dal 2030. Il periodo utile per il versamento dei contributi verrà allungato a 43 anni. Il governo vuole anche mettere fine ai "regimi speciali" che prevedono alcuni mestieri. Tra questi, quelli di alcuni importanti gruppi pubblici come la Sncf o Edf, ma anche certe categorie di professionisti come gli avvocati. Ogni regime ha le sue caratteristiche, ma generalmente quasi tutti permettono di andare in pensione prima di 60 anni. La pensione minima è stata poi rivalorizzata al'85 per cento del salario minimo, a "circa 1.200 euro al mese" secondo quanto dichiarato dalla premier Elisabeth Borne. (segue) (Frp)