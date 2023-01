Lazio 2023: Fd'I, partecipate garantiscano possibilità di svolgere ruolo rappresentanti lista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri regionali del Lazio, Antonello Aurigemma e Laura Corrotti, di Fratelli d'Italia, in una nota, dichiarano: "Il prossimo 12 e 13 febbraio si terranno le elezioni regionali nel Lazio: un appuntamento molto importante. Oltre ai candidati in lista, un ruolo di assoluta rilevanza è svolto da scrutatori e presidenti di seggio, che operano per garantire lo svolgimento delle operazioni di voto nella massima trasparenza e nel rispetto delle regole. Altrettanto importante - aggiungono - è il ruolo di controllo che viene effettuato dai rappresentanti di lista: a tal proposito, riteniamo prioritario che le aziende partecipate, pensiamo in primis a quelle di Roma Capitale, garantiscano ai dipendenti interessati la possibilità di svolgere tale funzione. Evitando, quindi, il rischio che si ripetano episodi spiacevoli avvenuti nel passato, quando tale possibilità venne impedita. Auspichiamo, per questi motivi, che vengano prese decisioni con equilibrio e con la massima ragionevolezza, nel rispetto assoluto di tutte le parti coinvolte", concludono Aurigemma e Corrotti. (Com)