Arabia Saudita-Egitto: vescovo copto ortodosso celebra prima messa solenne del Natale nel regno del Golfo

- La Chiesa copta ortodossa egiziana ha rivelato che il vescovo Marcos, titolare della diocesi di Shubra al-Khaimah, ha tenuto per la prima volta la Divina liturgia del Natale ortodosso nella notte tra il 6 il 7 gennaio scorso in Arabia Saudita. A rivelarlo è la rivista legata al Patriarcato copto ortodosso “Al Kiraza”. La celebrazione della liturgia natalizia da parte del prelato è avvenuta nell’ambito di una visita pastorale durata circa un mese che ha toccato le varie comunità copto ortodosse residenti nel regno dell’Arabia Saudita. Il prelato si è recato nelle città di Riad, Gedda e ha visitato anche la Provincia orientale saudita con il pieno patrocinio delle autorità saudite. Nella rivista “Al Kiraza”, la Chiesa copta ortodossa afferma, che “il regno dell'Arabia Saudita, Paese arabo islamico fratello del nostro Egitto, sta assistendo a un grande sviluppo e apertura alle società globali, che consente allo Stato di essere una voce attiva in tutti i Paesi, e il merito di questa modernizzazione e apertura va al re Salman e al principe ereditario Mohammed bin Salman. Il vescovo Marcos aveva già visitato l’Arabia Saudita nel dicembre 2018, rispondendo a invito dell'erede al trono esteso durante la sua visita in Egitto del marzo dello stesso anno durante la quale Mohammed bin Salman incontrò il patriarca della Chiesa copta-ortodossa egiziana Tawadros.(Cae)