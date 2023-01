Mafia: La Russa, nessun taglio ai fondi regionali, da Pd polemica sterile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Una polemica sterile, quella del partito democratico sulle somme stanziate da Regione Lombardia per il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Ai 1.560.000 euro stanziati per il 2023 bisogna aggiungere altri 900 mila euro circa che potranno essere spesi dagli enti locali entro il 2024. A questi poi si aggiungeranno altre risorse per il 2024". Lo afferma in una nota Romano La Russa vice coordinatore Regionale di Fratelli d'Italia e assessore di Regione Lombardia. "Nessun taglio quindi, ma più tempo per utilizzare i fondi messi a disposizione da palazzo Lombardia. Fondi che rispetto al 2019, 2020 e 2021 sono in aumento. Un tema delicato sul quale il partito democratico specula in campagna elettorale. Nessuna diminuzione di risorse dunque, ma un aiuto concreto agli enti locali lombardi", conclude.