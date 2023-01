Messico: ministro Esteri Ebrard, impegno globale su uguaglianza sociale e di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico continuerà il suo impegno per iscrivere in cima all'agenda della politica internazionale la lotta contro le diseguaglianze sociali e di genere. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, dinanzi ai senatori del partito di maggioranza Movimento di rigenerazione nazionale (Morena). "Sono due diseguaglianze rispetto alle quali si può decidere se intervenire o meno", ha detto il ministro, uno dei possibili candidati alla presidenza, dopo una volta finito il mandato di Andres Manuel Lopez Obrador. "C'è una tremenda diseguaglianza sociale. Siamo la prima generazione che per tecnologia e ricchezza, siamo in grado di poter cambiare la situazione", ha detto Ebrard ricordando l'intervento di Lopez Obrador al Consiglio di sicurezza (Cds) delle Nazioni Unite: "se solo dedicassimo lo 0,2 per cento del prodotto interno lordo mondiale, o il 4 per cento delle entrate delle prime mille aziende al mondo, potremmo dare a un miliardo di persone al mondo 4 dollari al giorno per vivere, il doppio degli attuali due". (segue) (Mec)