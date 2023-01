Messico: ministro Esteri Ebrard, impegno globale su uguaglianza sociale e di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta, solo congelata dal conflitto Russia-Ucraina, è stata fatta non a caso all'Onu, ha sottolineato il ministro: "un organismo il cui obiettivo è tutelare la pace. Ma oggi ci sono 16 conflitti in corso, e ogni volta che c'è un aa guerra il Cds si paralizza per il veto di Paesi che possiamo paragonare alla aristocrazia del mondo". Ed è così che "l'obiettivo della pace sfuma", e che la necessità di ridurre le differenze sociali si pone come rimedio più profondo alle cause dei conflitti. Al tempo stesso, serve una "vera eguaglianza di genere", visto che i Paesi che la prevedono, applicano e rispettano sono "la minoranza assoluta nel mondo", ha detto. (Mec)