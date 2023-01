Ex Ilva: Acciaierie d'Italia, accertamenti Arpa e Spesal su materie plastiche in altiforni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Acciaieria d'Italia ha comunicato che in data odierna Arpa Puglia e Spesal Asl di Taranto hanno fatto visita allo stabilimento di Taranto per accertare l'uso di materie plastiche negli altiforni. Acciaierie d'Italia - si legge in una nota - ha indicato che è stato eseguito un test nel luglio 2022, coordinato con il ministero dell'Ambiente che è stato fisicamente presente sugli impianti al momento della verifica tecnica dell'iniezione di polimeri, end of waste, alle tubiere dell'altoforno AFO4. Tale progetto rientra nell'ottica della road map di decarbonizzazione e sviluppo dell'economia circolare, tracciata dal siderurgico, che consentirà un abbattimento nelle emissioni di Co2 all'anno. È in corso, rende noto la società, il normale processo di richiesta delle necessarie autorizzazioni alle autorità competenti per l'industrializzazione del relativo processo produttivo. (Com)