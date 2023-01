Brasile: cancelliere tedesco Scholz chiude tour in America Latina e celebra il "ritorno" di Lula (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Brasile è stata preceduta da una tappa in Cile. Accompagnato da circa 40 imprenditori, Scholz ha assicurato a Santiago investimenti nell'estrazione e produzione di litio, risorsa di cui il Cile ha le maggiori riserve al mondo. Un asset cruciale per la competitiva industria automobilistica tedesca, visto il ruolo essenziale che il litio ha nella produzione delle auto elettriche. “Nella competizione globale del 21mo secolo, non è sufficiente estrarre semplicemente le materie prime, senza considerare l'ambiente, senza condizioni di lavoro ragionevoli, senza aggiungere valore a livello locale”, ha detto Scholz in conferenza stampa con il presidente cileno Gabriel Boric. (segue) (Brb)