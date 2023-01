Brasile: cancelliere tedesco Scholz chiude tour in America Latina e celebra il "ritorno" di Lula (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al presidente argentino Alberto Fernandez, nella prima tappa della missione, Scholz ha riferito l'interesse di Berlino a parlare di “impianti per l’energia idroelettrica, di come sfruttare l’energia solare, così come il gpl o come estrarre il litio. Tutto è importante per noi, in un’ottica di beneficio reciproco”. Fernandez e Scholz hanno parlato anche di Vaca Muerta, la seconda riserva mondiale di gas non convenzionale, su cui Buenos Aires scommette forte promettendo ritorni a chi è pronto a investire: il governo argentino stima che completando le infrastrutture legate al bacino si possa modificare la struttura economica del Paese, invertendo anche la bilancia energetica nazionale, dagli attuali cinque miliardi di dollari di deficit registrati nel 2022 a un attivo di oltre 12 miliardi di dollari entro tre anni. Fondamentale a questo scopo è completare la rete dei gasdotti utile a poter vendere il prodotto. Un obiettivo sul quale Buenos Aires ha concentrato gli sforzi, complice la crisi energetica mondiale e la necessità - soprattutto dell'Occidente - di diversificare i fornitori. Da ultimo, il governo argentino ha siglato con il Brasile un memorandum di intesa che potrebbe concedere incentivi fiscali alle imprese brasiliane che si volessero coinvolgere nel progetto. (segue) (Brb)