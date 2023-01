Giustizia: M5s su intercettazioni, audizioni ancora una volta confermano che sono indispensabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi, nel corso delle audizioni della commissione Giustizia del Senato, da autorevoli magistrati è arrivato un messaggio molto chiaro: le intercettazioni sono indispensabili per le indagini contro la criminalità organizzata, la corruzione e tante altre condotte illecite. In particolare, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ha osservato come ridurre la possibilità dell'uso del trojan nei reati contro la pubblica amministrazione minerebbe anche le indagini sulla criminalità organizzata. Molte di esse, infatti, nascono dalle indagini sulla pubblica amministrazione. Il procuratore di Perugia Raffaele Cantone ha aggiunto che in materia di corruzione le intercettazioni sono l'unico strumento per penetrare nel rapporto omertoso che c'è tra corrotto e corruttore e che senza intercettazioni è difficile anche aggredire la criminalità comune. Infine, anche oggi è stato ribadito che in materia di riservatezza e tutela della privacy molti passi avanti sono stati compiuti e che gli uffici giudiziari hanno sviluppato una cultura della gestione dei dati che non c'era alcuni anni fa. Ci sono ampie garanzie che scongiurano il pericolo dei famigerati abusi, di cui governo e maggioranza parlano a sproposito. Ribadiamo che qualsiasi intervento per ridurre la portata di questo fondamentale strumento investigativo sarebbe inaccettabile e produrrebbe un indebolimento dello Stato nel contrasto al crimine". Lo affermano in una nota i rappresentanti del Movimento cinque stelle nella commissione Giustizia del Senato Anna Bilotti, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato. (Com)