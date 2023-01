Germania: ministro Economia Habeck, possiamo raggiungere obiettivi per eolico in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania può raggiungere gli obiettivi di espansione dell'energia eolica generata in mare, pari a 30 gigawatt entro il 2030. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck. “Si può fare”, ha dichiarato l'esponente dei Verdi durante la visita che ha effettuato oggi presso la fabbrica di Siemens Energy a Cuxhaven. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in questo stabilimento vengono prodotte le turbine per gli impianti eolici in mare. Secondo Habeck, agli 8 gigawatt generati nei 25 parchi eolici nelle acque del Mare del Nord e del Mar Baltico sotto sovranità della Germania, se ne aggiungeranno presto 2,7. Soltanto nel 2023, verranno messi in gara altri 8,8 gigawatt. Nei prossimi anni, verranno aggiunte tranche di circa quattro gigawatt. “Allora arriveremo a 30”, ha detto evidenziato il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco. (Geb)