Camera: domani audizione associazioni categoria su valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana

- Domani, mercoledì primo febbraio, la commissione Attività produttive della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sul made in Italy riguardante valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 13.30 Agrinsieme; ore 13.50 Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna); ore 14.10 Confartigianato; ore 14.30 Confesercenti. L'appuntamento - informa in una nota l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)