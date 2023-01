© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati aderisce all'iniziativa promossa in relazione alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, prevista per mercoledì 1 febbraio. Per questa occasione, la facciata di palazzo Montecitorio viene illuminata di colore blu, simbolo dell'iniziativa, dalle ore 18 di mercoledì 1 febbraio alle ore 1 del giorno successivo. Lo rende noto Montecitorio.(Com)