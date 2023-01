Camera: domani audizione Laura Liberto e Carla Forcolin su rapporto tra detenute madri e figli minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì primo febbraio, alle ore 14.30, la commissione Giustizia della Camera svolge l'audizione di Laura Liberto, coordinatrice nazionale di "Giustizia per i diritti" di Cittadinanzattiva, e di Carla Forcolin, fondatrice dell'associazione "La gabbianella e altri animali", nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante sulle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. L'appuntamento - informa in una nota l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)