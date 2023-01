Mafia: Dalla Chiesa (FI), lotta non deve avere né colori né simboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio legislatura "mi sono trovata in quest'Aula a chiedere, con grande emozione, di lavorare tutti insieme, senza divisioni politiche, sul problema mafia in Italia. Oggi ho l'onore di esprimere la posizione di Forza Italia sulla proposta di istituzione della commissione parlamentare Antimafia". Lo ha detto Rita dalla Chiesa, deputata di Forza Italia, intervenendo in Aula a Montecitorio in dichiarazione di voto sul provvedimento di istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. "Discuteremo e ci scontreremo sicuramente su quali siano i modi migliori per contribuire a questa battaglia e per vincerla. Ma non sul fatto di parteciparvi con convinzione e con lealtà, e con tutte le nostre forze, anche al di là delle naturali divisioni tra i partiti, garantendo che mai e poi mai cercheremo su questi temi speculazioni politiche, e che ci impegneremo, senza esitazione, ad emarginare chi rema contro. La lotta alla mafia – ha proseguito la parlamentare - non deve avere né colori né simboli. Vorrei ricordare una frase che continua a rappresentare il senso più vero della lotta alla mafia. La pronunciò il Prefetto dalla Chiesa all'indomani dell'omicidio di Pio La Torre: 'Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle sue leggi; non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti'. Il gruppo di Forza Italia voterà a favore dell'istituzione della commissione di inchiesta parlamentare sul fenomeno mafioso", non "per atto dovuto", "ma per la profonda consapevolezza del nostro dovere di contribuire al cammino di tante persone, il cammino di tutti, contro ogni mafia. Fino a che l'ultimo territorio del Paese non sarà libero da questa palude che inghiotte democrazia, libertà e speranze". (Rin)