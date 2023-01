Senato: Berrino (Fd'I), importante approvare ddl omicidio nautico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Equiparare l'omicidio nautico a quello stradale è molto importante, ed è ancora più importante farlo oggi, in inverno con una stagione estiva alle porte, che vedrà un incremento importante del turismo sulle coste italiane. Purtroppo i dati che sono in nostro possesso ci restituiscono una fotografia di questo tipo di reati davvero drammatica, la maggior parte degli omicidi avviene in situazioni di svago e quasi tutti accadono per distrazione, per questo abbiamo il dovere di approvare oggi il DDL, che sarà sicuramente perfettibile ma che, per così come ci si presenta oggi, aiuterà a salvare vite umane anche nelle acque italiane". Lo ha dichiarato, intervenendo in dichiarazione di voto sulla procedura abbreviata per il disegno di legge che introduce il reato di omicidio nautico, Gianni Berrino, senatore di Fratelli d'Italia. (Rin)