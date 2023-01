Foibe: Di Maggio (Fd'I), con risoluzione importante passo verso verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la risoluzione sulle foibe e sull'esodo giuliano-dalmata, "approvata oggi a larghissima maggioranza in commissione Cultura viene compiuto un altro importante passo nel cammino verso la verità su un evento storico tragico per l'Italia e per lungo tempo dimenticato per volontà di una parte politica. Con la risoluzione, che impegna il governo a moltiplicare le iniziative in ricordo delle vittime delle foibe, saranno, per esempio, i testimoni e le associazioni istriano-dalmate a raccontare ai ragazzi delle scuole quello che accadde in Dalmazia e nella Venezia Giulia. Squarciare il velo del silenzio su uno dei più atroci massacri comunisti è un dovere morale che abbiamo assunto con le vittime e con i loro familiari". Lo dichiara in una nota Grazia Di Maggio, deputato di Fratelli d'Italia. (Com)