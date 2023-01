Nord Macedonia: Borrell, processo di adesione prosegue, condanno incitamento all'odio in tensioni con Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di adesione della Macedonia del Nord all'Ue sta procedendo. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in una conferenza stampa congiunta a Bruxelles con il ministro per gli Affari esteri macedone Bujar Osmani. "Per quanto riguarda l'adesione all'Ue della Macedonia del Nord, sono lieto di constatare che il processo sta procedendo. Per questo motivo sono sempre preoccupato quando si presentano inutili difficoltà", ha detto Borrell in riferimento alle recenti tensioni fra Macedonia del Nord e Bulgaria. "Recentemente, abbiamo assistito a un'escalation di tensione con la Bulgaria, con incidenti e provocazioni deplorevoli. Condanniamo l'attacco a Ocrida (Ohrid)", ha aggiunto rivolgendosi al ministro degli Esteri macedone, dicendosi rassicurato dalla dichiarazione delle autorità di Skopje, che hanno condannato l'atto e assicurato che i responsabili saranno assicurati alla giustizia. Allo stesso tempo, ha proseguito Borrell, "sentiamo dichiarazioni inaccettabili da parte di alcuni politici nazionalisti che incitano all'odio e implicano la violenza. Questo non può che alimentare ulteriormente le tensioni e sfavorire un'atmosfera di buon vicinato e di buone relazioni", ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue. "Condanno fermamente qualsiasi incitamento alla violenza. È fondamentale lavorare insieme, per promuovere un'atmosfera di dialogo e di rispetto reciproco. Perché questa è la via europea", ha concluso. (Beb)