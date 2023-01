Germania: dibattito sul ripristino del servizio militare obbligatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riacceso in Germania il dibattito sul ripristino del servizio militare obbligatorio, sospeso nel 2011 senza essere abolito. Sulla questione si è ora espressa Marie-Agnes Strack-Zimmermann, presidente della commissione Difesa del Bundestag, dove è deputata del Partito liberaldemocratico (Fdp). Intervistata dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, Strack-Zimmermann ha qualificato come “in parte non seria” la discussione sul ritorno alla coscrizione. la discussione pubblica su questa questione è "in parte non seria”. Il ripristino della leva obbligatoria avrebbe, infatti, serie conseguenze per l'economia e la società della Germania, per esempio aggravando la carenza di manodopera qualificata di cui il Paese soffre da anni. Allo stesso tempo, la presidente della commissione Difesa del Bundestag ha evidenziato che, “in linea di principio, la fine del servizio militare obbligatorio si applica soltanto in tempo di pace”. In caso di tensioni o di necessità di difesa, infatti, la coscrizione “può essere ripristinata”. Strack-Zimmermann ha aggiunto che, un anno fa, era contraria a ritorno alla leva ma, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, “un semplice sì o no non è sufficiente” a risolvere la questione. (segue) (Geb)