Germania: dibattito sul ripristino del servizio militare obbligatorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la deputata della Fdp, in cosiderzione della guerra di aggressione russa contro l'ex repubblica sovietica e della mutata situazione della sicurezza per l'intera Europa, “si può deplorare la sospensione del servizio militare obbligatorio” in Germania. Tuttavia, ha sottolineato Strack-Zimmermann, prima di reintrodurre la coscrizione, è necessario apportare dei cambiamenti nelle Forze armate tedesche (Bundeswehr). In particolare, si dovrebbero costruire o ampliare le caserme, sarebbero necessari più addestratori dovrebbero essere aumentate armi e materiali. Il servizio militare obbligatorio dovrebbe poi deve valere anche per le donne ed essere esteso a dodici mesi. Tuttavia, come osservato da Strack-Zimmermann, il ritorno alla leva richiederebbe non soltanto molto tempo, ma anche “decine di miliardi di euro per far ripartire il sistema”. (Geb)