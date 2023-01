Mafia: Majorino, chi non ha cultura della legalità non sa che farsene di beni confiscati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Credo che tutto ciò faccia pensare molto male. Del resto chi non ha la cultura della legalità in testa non sa che farsene della gestione dei beni confiscati alle mafie". Lo ha affermato oggi il candidato alla presidenza di Regione Lombardia per il centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, commentando la riduzione del fondo per i beni confiscati alle mafie che per il 2023 ammonterà a 1,5 milioni di euro, un milione di meno rispetto l'anno passato. "Capisco adesso perché, quando ho parlato di una Regione antimafiosa, Fontana e soci avevano reagito male" ha attaccato il candidato dem, che ha poi definito la decisione come un "pessimo segnale" nei confronti degli amministratori locali che "combattono ogni giorno contro le infiltrazioni nella nostra Regione e che avrebbero bisogno di strumenti a loro sostegno", ha poi concluso Majorino. (Rem)