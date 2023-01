Mafie: Carfagna, dividersi su lotta è ferita a credibilità Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aver diviso quest'Aula sul tema della lotta ai clan è stata una ferita alla credibilità e alla dignità di questo Parlamento di cui onestamente non sentivamo il bisogno". Lo ha detto Mara Carfagna, presidente di Azione, intervenendo in Aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto finale sul testo unificato delle proposte di legge sull'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali. "Possiamo dividerci su tutto - ha aggiunto la parlamentare - ma non accusarci l'un l'altro di essere amici della mafia, soprattutto in un dibattito come questo, di cui forse molti sottovalutano l'importanza". (Rin)