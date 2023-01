Ucraina: ex mercenario Wagner alla “Cnn”, il gruppo usa brutalità e tattiche inadeguate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mercenari russi del gruppo Wagner spesso vengono mandati in battaglia “senza indicazioni precise”, e il trattamento nei confronti delle reclute o di chi non vuole più combattere è “brutale”. Andrei Medvedev, un ex comandante del gruppo di mercenari recentemente arrivato in Norvegia, chiedendo asilo dopo aver disertato, ha affermato in una intervista con l’emittente “Cnn” che “gli ufficiali sparano a chi non vuole più combattere di fronte alle reclute: due persone sono state uccise di fronte a tutti e seppellite nelle trincee scavate poco prima dai nuovi arrivati”. Medvedev, 26 anni, è arrivato al gruppo Wagner come volontario dopo aver servito nelle Forze armate russe: è stato inviato in Ucraina nel luglio dello scorso anno, prestando servizio nei pressi della città di Bakhmut. (segue) (Was)