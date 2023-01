Ucraina: ex mercenario Wagner alla “Cnn”, dal gruppo brutalità e tattiche inadeguate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo ha affermato di aver riferito direttamente ai fondatori del gruppo, Dmitrij Utkin e l'oligarca russo Yevgeny Prigozhin, che ha definito “un demonio: se fosse davvero un eroe, prenderebbe un fucile e si unirebbe ai soldati”. È stato proprio Prigozhin a confermare nei giorni scorsi che Medvedev è stato un mercenario al servizio del gruppo, aggiungendo che “avrebbe dovuto essere condannato per abusi commessi contro i prigionieri”. Secondo il ragazzo, le autorità russe hanno promesso ai prigionieri reclutati per la guerra che, nel caso in cui fossero morti in battaglia, le famiglie avrebbero ricevuto un pagamento di circa 71 mila dollari. “Ma nessuno vuole pagare somme del genere: la maggior parte dei russi che sono morti in battaglia sono stati dichiarati dispersi”, ha detto Medvedev, aggiungendo che “presto o tardi la propaganda in Russia smetterà di funzionare, ed emergerà un nuovo leader”. (Was)