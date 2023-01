Iran: media, forze sicurezza hanno identificato produttore droni impiegati in attacco a Isfahan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza iraniane hanno identificato il produttore dei droni utilizzati nell'attacco della notte del 28 gennaio contro un sito militare nella città di Isfahan, nell’Iran centrale. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Tasnim”, senza fornire ulteriori dettagli. L’agenzia semi-ufficiale ha inoltre precisato che questa sera il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, parlerà alla nazione in diretta televisiva. Citando fonti della sicurezza iraniana, “Tasnim” ha riferito che la sera del 28 gennaio tre droni carichi di esplosivo hanno colpito “uno dei complessi di produzione del ministero della Difesa”, mentre altri due velivoli senza pilota sono stati distrutti dalle difese anti-aeree. L’agenzia iraniana precisa che il ministero della Difesa ha analizzato i frammenti di uno dei droni abbattuti che ha fornito una serie di “preziose informazioni alle istituzioni di sicurezza”. “Analizzando i componenti della carrozzeria, i motori, l'alimentazione e il sistema di navigazione del drone e confrontandoli con esemplari esistenti, il suo produttore è stato identificato con precisione e sono stati svelati importanti indizi”, precisa l’agenzia di stampa iraniana citando fonti del ministero della Difesa, ricordando inoltre che il complesso era già stato attaccato in passato “senza successo come il recente tentativo”. (segue) (Res)