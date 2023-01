Iran: media, forze sicurezza hanno identificato produttore droni impiegati in attacco a Isfahan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non è ancora nota la matrice degli attacchi che lo scorso 28 gennaio hanno colpito non solo Isfahan, ma anche siti in altre città dell’Iran. In totale sono state avvertite quattro esplosioni nell’area dell’impianto sulla cui attività vi sono versioni diverse: dalla produzione dei famigerati droni Shahed 136, alla produzione di missili balistici impiegati dalla Russia nella guerra contro l’Ucraina. In quello che sembra sia stato un attacco coordinato, sono state colpite altre due città: Hamadan, capoluogo dell’omonima provincia, situata nell’Iran nord-orientale, e Azar Sahr, nell’Azerbaigian orientale. Un’esplosione, seguita da un incendio, si è verificata anche nella città industriale iraniana di Shahid Salimi, nell’Azerbaigian orientale. Nelle stesse ore una forte esplosione è stata udita nella città di Karaj nella provincia di Alborz, in cui sono situati gli impianti per la produzione di centrifughe avanzate per l’arricchimento dell’uranio. Interessata anche la capitale Teheran, dove durante la notte è stata attivata la difesa aerea a seguito del sorvolo di caccia da combattimento sconosciuti. In alcune località l’elettricità è stata interrotta. (segue) (Res)