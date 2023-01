Iran: media, forze sicurezza hanno identificato produttore droni impiegati in attacco a Isfahan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, sia il “The New York Times” che il “Wall Street journal” hanno attribuito gli attacchi a Israele, citando funzionari militari statunitensi. Da parte sua, l’emittente “Cnn” non ha confermato in modo indipendente tali informazioni. Un portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha affermato all’emittente che “gli Stati Uniti non hanno condotto attacchi o operazioni all'interno dell'Iran”. “Abbiamo visto i resoconti della stampa, ma possiamo confermare che nessuna forza militare statunitense ha condotto attacchi o operazioni all'interno dell'Iran. Continuiamo a monitorare la situazione, ma non abbiamo altre informazioni da fornire", ha riferito il portavoce. (segue) (Res)