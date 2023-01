Iran: media, forze sicurezza hanno identificato produttore droni impiegati in attacco a Isfahan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel luglio 2020, un incendio devastò il complesso nucleare iraniano di Natanz, un sito considerato fondamentale per il programma di arricchimento dell'uranio dell’Iran, situato proprio nella provincia di Isfahan. Nell’aprile del 2021, il complesso di Natanz fu colpito da un blackout in occasione della Giornata nazionale del nucleare. L'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (Aoei) definì l’incidente “un atto terroristico”. Nell'ottobre 2019 una petroliera appartenente alla National Iranian Oil Company (Nioc) fu colpita e danneggiata da due missili mentre navigava nel Mar Rosso in acque internazionali all’altezza della città saudita di Gedda. All’epoca un portavoce della National Iranian Tanker Company affermò inizialmente che l’attacco proveniva dal suolo saudita, ma in seguito tale versione venne smentita dallo stesso governo iraniano, che ad oggi non ha mai fornito una spiegazione alternativa. (Res)