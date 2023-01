Cile: indice produzione industriale 2022 in calo dell'1 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analisi in gran parte legate alle previsioni sulla persistenza dell'inflazione e sulla risposta restrittiva operata dall'autorità monetaria. Nel rapporto sulle prospettive economiche globali (Global Economic Prospects) pubblicato a metà gennaio, la Banca Mondiale ipotizza per il Cile un 2023 in recessione dello 0,9 per cento, quattro decimi meno del pronostico fatto a ottobre. Economia che potrebbe rimbalzare al 2,3 per cento nel 2024. La Banca centrale del Cile, nel rapporto sulla politica monetaria di dicembre, ha previsto per il 2023 una contrazione tra il -1,75 e il -0,75. Forchetta che per il 2024 si trasforma in una crescita potenziale tra il 2 e il 3 per cento. (segue) (Abu)