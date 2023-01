Cile: indice produzione industriale 2022 in calo dell'1 per cento su anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto "Prospettive economiche per le Americhe" pubblicato a ottobre, il Fondo monetario internazionale (Fmi) aveva stimato per il 2023 un calo del prodotto interno lordo pari all'1 per cento. Solo due settimane dopo, confermando una crescita del 2,1 per cento nel 2022, correggeva al ribasso la previsione ipotizzando un -1,3 per cento a fine dell'anno in corso. Dopo una "notevole ripresa seguita alla pandemia da covid-19, l'economia cilena sta attraversando una transizione verso una crescita più sostenibile", si legge nel rapporto. Per l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) il Cile, dopo la crescita dell'1,9 per cento nel 2022, dovrebbe chiudere l'anno in corso con una contrazione di mezzo punto percentuale. (Abu)