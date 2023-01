Venezuela: nominati nuovi viceministri degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Venezuela, Yvan Gil, ha reso note le nomine dei nuovi viceministri con le rispettive deleghe regionali. A Tatiana Pugh, sin qui ambasciatrice del Venezuela in Vietnam, va la delega di Asia, Medio Oriente e Oceania. Franklin Ramírez, oggi ambasciatore in Belorussia diventa il responsabile ministeriale dell'Europa, mentre Raul LiCausi, presidente della Banca dell'Alba (Alleanza Bolivariana per i Popoli della Nostra America), assume la responsabilità dei Paesi caraibici. (Vec)