Giustizia: Ronzulli (FI), sinistra tace su Colombo contro il 41 bis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "'Il 41 bis ha fatto troppi danni, è incostituzionale e va abolito'. Chi l'ha detto? L'ex pm e paladino di mani pulite Gherardo Colombo. Se a pronunciare queste parole fosse stato il presidente Berlusconi, lui che invece il carcere duro per i mafiosi l'ha inasprito, il Partito democratico e i Cinque stelle si starebbero stracciando le vesti, gridando al patto con Cosa Nostra. Lo sostiene l'ex magistrato idolo della sinistra per i molti processi istruiti, e falliti, contro il leader di Forza Italia, e tutto tace. Ci vuole serietà e coerenza da chi, per anni, ha accusato il presidente Berlusconi di voler ammorbidire la lotta a Cosa nostra. Questo silenzio è gravissimo". Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. (Rin)