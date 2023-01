Mafia: Cattaneo (FI), intervento Dalla Chiesa rilancia impegno contro criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo una giornata di polemiche, l'intervento della collega Rita Dalla Chiesa ha contribuito a riportare l'Aula al senso vero dell'impegno odierno: la battaglia, comune e trasversale, contro la criminalità organizzata, testimoniata dall'istituzione della commissione Antimafia". Lo dichiara in una nota il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. "Forza Italia ha rilanciato il valore più profondo di una lotta che deve continuare senza sosta, con fermezza, convinzione e con tutte le nostre forze: quella contro le mafie e in favore della legalità. A nome di tutto il gruppo di Forza Italia, ringrazio Rita per un intervento che ci ha commosso e resi orgogliosi", conclude il parlamentare.(Com)