© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Usa: consultazioni politica estera, le parti fanno il punto sulle relazioni bilaterali - Il segretario generale del ministero degli Esteri dell’India, Vinay Mohan Kwatra, e la sottosegretaria di Stato Usa per gli affari politici, Victoria Nuland, hanno copresieduto oggi a Nuova Delhi le annuali consultazioni bilaterali di politica estera. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Le parti, si legge nella nota, hanno esaminato i progressi della partnership strategica e si sono confrontate su alcuni sviluppi nell’Asia meridionale, nella regione dell’Oceano Indiano e nell’Indo-Pacifico. Inoltre, hanno fatto il punto su alcune piattaforme di cooperazione in cui sono impegnate, come il Quad (che include anche Giappone e Australia); l’I2U2 (che comprende anche Israele ed Emirati Arabi Uniti), la Cornice economica dell’Indo-Pacifico (Ipef) e l’Iniziativa per la consapevolezza del dominio marittimo nell’Indo-Pacifico (Ipmda). È stato concordato di collaborare nell’anno di presidenza indiana del G20, iniziato il mese scorso, e in altri consessi internazionali. Infine, è stato convenuto di continuare a tenere un dialogo regolare per rafforzare la fiducia reciproca e identificare nuove opportunità di sviluppo delle relazioni. (segue) (Res)