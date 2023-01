© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan: viceministro Esteri a “Nova”, lavoriamo con Ue per una grande rotta commerciale - Il conflitto in Ucraina ha reso più evidente che mai la necessità di avere quante più rotte alternative per il trasporto delle merci, ed è per questo che il Kazakhstan e l’Unione europea intendono puntare con forza sullo sviluppo del Corridoio mediano, finanziando progetti concreti già a partire da quest’anno. Lo ha dichiarato oggi ad “Agenzia Nova” il viceministro degli Esteri kazakho, Roman Vassilenko, a margine di un incontro con la stampa ad Astana. Il Kazakhstan, ha ricordato il diplomatico, è il Paese più grande al mondo tra quelli senza sbocco al mare e aprire nuove rotte commerciali è sempre stata una priorità. Se per varie ragioni quelle che attraversano la Russia diventano impraticabili, allora “dobbiamo avere la possibilità di esportare i nostri prodotti o di assicurare il transito di quelli cinesi o europei attraverso vie alternative”. Da qui l’accresciuta importanza del Corridoio mediano, una rotta commerciale destinata a connettere la Cina e l’Europa attraverso l’Asia centrale, il Mar Caspio, il Caucaso e la Turchia, e il cui sviluppo richiede però il finanziamento di importanti progetti infrastrutturali. (segue) (Res)