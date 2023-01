© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: nuovo governo guidato da Chen Chien-jen ha prestato giuramento a Taipei - Il nuovo governo di Taiwan guidato dal primo ministro Chen Chien-jen ha prestato giuramento oggi a Taipei, alla presenza della presidente Tsai Ing-wen. Lo riferisce una nota dell’ufficio di presidenza, aggiungendo che alla cerimonia hanno partecipato anche il vicepresidente Lai Ching-te e il segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale, Wellington Koo. I componenti dell’esecutivo, che rimarranno in carica fino al 2024, “cercheranno di guidare l’isola attraverso le varie problematiche” dettate dalla volatilità dell'economia globale e dall’inflazione, trasformando Taiwan in “una nazione più solida e competitiva” per il decennio a venire, ha affermato Chen. Il nuovo premier ha inoltre annunciato misure per alleggerire gli oneri finanziari della popolazione e contrastare al meglio la criminalità organizzata. Chen, 71 anni, è stato vice di Tsai durante il primo mandato, tra il 2016 e il 2020. La nomina a premier è arrivata dopo le dimissioni del predecessore Su Tseng-chang, che ieri si è dimesso insieme ai ministri del suo governo. (segue) (Res)