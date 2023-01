© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore-Malesia: firmati accordi di cooperazione nell’economia digitale e verde - Singapore e Malesia hanno sottoscritto un accordo quadro sulla cooperazione nell’economia digitale e nell’economia verde e un memorandum d’intesa sulla cooperazione nella protezione dei dati personali, nella sicurezza informatica e nel digitale. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri singaporiano. I documenti sono stati firmati ieri, in occasione della visita nella città-Stato del primo ministro malesiano, Anwar Ibrahim, e del suo incontro con l’omologo Lee Hsien Loong. I due premier, si legge nella nota, hanno ribadito l’amicizia di lunga data tra i rispettivi Paesi e concordato sull’importanza di lavorare insieme per approfondire i legami in settori vantaggiosi per entrambi, nonché affrontare le questioni bilaterali in modo costruttivo. Anwar, inoltre, è stato ricevuto dalla presidente di Singapore, Halimah Yacob. (Res)