© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uruguay: si dimette ministro per l'Ambiente, aveva mentito sul titolo di laurea - Il ministro dell’Ambiente dell’Uruguay, Adrian Pena, si è dimesso per avere mentito sul possesso del titolo di laurea. L’annuncio è stato dato dallo stesso ministro parlando in una conferenza stampa dopo una riunione con il suo partito, il Partido Colorado. “Non ci sono certamente scuse per l'errore che ho commesso" e quel "mentire su quel titolo per un po’ di tempo" è qualcosa di cui "mi sono pentito e di cui mi sono scusato", ha dichiarato. Il ministro ha quindi aggiunto che il presidente Lacalle Pou "non gli ha chiesto di dimettersi" e che sarà "il primo politico uruguaiano a dimettersi per una questione di questo tipo". (segue) (Res)