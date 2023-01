© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

Medio Oriente: i capi dell'intelligence egiziana e giordana incontrano il presidente palestinese - Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha ricevuto a Ramallah i vertici dei servizi segreti di Egitto e Giordania, rispettivamente Abbas Kamel e Ahmed Husni. Lo ha riferito l'agenzia di stampa palestinese "Wafa". I capi dei servizi segreti egiziani e giordani hanno trasmesso "un messaggio di sostegno e solidarietà da parte del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e del re Abdullah II di Giordania", in cui viene espresso "il sostegno al presidente Mahmoud Abbas, alla Palestina e al suo popolo", e si manifesta "preoccupazione per la sicurezza e la stabilità nella regione", secondo l'agenzia. Il presidente palestinese ha sottolineato l'importanza di continuare il coordinamento con le parti egiziana e giordana, esprimendo i suoi ringraziamenti per gli sforzi compiuti dal Cairo e da Amman per sostenere il popolo palestinese e la sua giusta causa, conclude "Wafa". Gli incontri sono avvenuti in concomitanza con la presenza a Ramallah del segretario di Stato statunitense, Antony Blinken.