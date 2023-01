I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giordania-Iraq: ministro Industria giordano, attesa riunione comitato congiunto la prossima settimana - Il comitato congiunto tra Iraq e Giordania si riunirà nella capitale irachena, Baghdad, l’8 e il 9 febbraio prossimo. Lo ha affermato il ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Approvvigionamento giordano, Youssef al Shamali, all’agenzia di stampa “Petra”, specificando che i partecipanti discuteranno di una serie di fascicoli al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale tra i propri Paesi soprattutto a livello economico. Al Shamali, che guiderà la delegazione giordana, ha fatto sapere che durante la riunione si parlerà delle modalità per migliorare il commercio “inter-comunitario”, rimuovendo eventuali ostacoli, e per stimolare il settore privato anche attraverso progetti di investimento. Non da ultimo, le parti volgeranno l’attenzione all’avanzamento dei lavori del progetto comune relativo alla città economica, ai progetti di cooperazione tripartita con l’Egitto e alla collaborazione in materia di energia, trasporti, dogane, salute, alimentazione, commercio e industria. Inoltre, ha fatto sapere Al Shamali, a margine delle riunioni del comitato verrà organizzato un Business forum giordano-iracheno per discutere delle aree di cooperazione tra imprenditori e rappresentanti del settore privato di entrambi i Paesi. Lo scorso ottobre, Giordania e Iraq hanno posto la prima pietra del progetto di interconnessione elettrica. Il piano prevede, nella sua prima fase, una fornitura di 150 megawatt di energia elettrica alla Giordania, per poi passare a 500 e 900 megawatt nella seconda e terza fase. Secondo quanto riferito nel dicembre scorso a margine di un incontro tra il ministro dell’Elettricità iracheno, Ziyad Ali Fadel al Khamis, e una delegazione giordana a Baghdad, il collegamento elettrico tra i due Paesi avverrà entro la fine del 2023. (segue) (Res)