- Siria: ong, Mosca e Damasco hanno ucciso 1.435 civili con bombe a grappolo - Il governo siriano di Bashar al Assad e la Russia sono responsabili della morte di almeno 1.435 civili, tra cui 518 bambini, uccisi in seguito all’utilizzo di bombe a grappolo. È quanto emerso dall’organizzazione non governativa della Rete siriana per i diritti umani in un rapporto. L’ong ha documentato l’utilizzo di almeno 496 bombe a grappolo tra il luglio del 2012 e il gennaio del 2023. L’uso di bombe a grappolo, il cui effetto è la dispersione su una certa area di submunizioni, è vietato dalla convenzione di Oslo delle Nazioni Unite. (segue) (Res)