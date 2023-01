© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria-Russia: presidenza Algeri, Tebboune in visita a Mosca a maggio - Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, si recherà nella Federazione Russa a maggio. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza algerina, in seguito alla telefonata odierna fra Tebboune e il presidente russo, Vladimir Putin. Tebboune e Putin hanno discusso durante la telefonata "delle relazioni bilaterali che legano i due Paesi e, in particolare, delle prospettive di cooperazione energetica". Le parti hanno parlato anche "della prossima riunione dell'Alto comitato misto russo-algerino e si sono accordati sulla visita di Stato che Tebboune effettuerà in Russia il prossimo maggio". (segue) (Res)